 Osmanlıspor Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Osmanlıspor Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde, karla kaplı zemindeki çalışmanın 1 saat 10 dakika sürdüğü bildirildi.

    Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idmana, sakatlıkları süren Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Raul Rusescu'nun yanı sıra soğuk algınlığı bulunan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın katılmadığı belirtildi.

    Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettiği, yarı sahada yapılan pas organizasyonuyla son bulduğu kaydedildi.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:35
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