Osmanlıspor Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, karla kaplı zemindeki çalışmanın 1 saat 10 dakika sürdüğü bildirildi.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idmana, sakatlıkları süren Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Raul Rusescu'nun yanı sıra soğuk algınlığı bulunan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın katılmadığı belirtildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettiği, yarı sahada yapılan pas organizasyonuyla son bulduğu kaydedildi.
Osmanlıspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:35
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Toplam 14
Yorum
mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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Toplam 18
Yorum
krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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Toplam 14
Yorum
adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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