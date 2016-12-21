 Osmanlıspor'da ilk imza Rusescu'dan – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    'da ilk imza 'dan

    Osmanlıspor'da ilk imza Rusescu'dan

    Başkent temsilcisi, Rumen golcünün sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Rumen milli golcü Raul ile yeni sözleşme imzaladı.

    Kulüpten alınan bilgiye göre, Rusescu'nun 31 Mayıs 2018'de sona erecek sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.

    Osmanlıspor'un 2019'a kadar sözleşme yenilediği Rusescu, 2015-2016 sezonunun başında İspanya'nın Sevilla takımından transfer edilmişti.

    Başkent temsilcisinin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Rumen golcü, mor-sarılı formayla Süper Lig'de 36 maçta 10 gol attı.

    UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında 3 gol kaydeden Rusescu, Osmanlıspor'un tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda son 32 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı.

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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