Osmanlıspor'da ilk imza Rusescu'dan
Başkent temsilcisi, Rumen golcünün sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Rumen milli golcü Raul Rusescu ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Rusescu'nun 31 Mayıs 2018'de sona erecek sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.
Osmanlıspor'un 2019'a kadar sözleşme yenilediği Rusescu, 2015-2016 sezonunun başında İspanya'nın Sevilla takımından transfer edilmişti.
Başkent temsilcisinin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Rumen golcü, mor-sarılı formayla Süper Lig'de 36 maçta 10 gol attı.
UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında 3 gol kaydeden Rusescu, Osmanlıspor'un tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda son 32 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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