 Osmanlıspor'un 3 eksiği var – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Osmanlıspor'un 3 eksiği var

    Osmanlıspor'un 3 eksiği var

    Mor-sarılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Başkent temsilcisinde, sarı kart cezalısı Pinto ile sakatlıkları bulunan Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

    Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

    Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden başkent temsilcisi, çıkışını Galatasaray karşısında da sürdürmeye çalışacak.

    Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'de 2 yapan mor-sarılı ekip, Süper Lig'de 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

    Osmanlıspor'da uzun süredir sakatlıkları bulunan Engin Bekdemir ve Tugay Kacar ile sarı kart cezalısı Tiago Pinto, Galatasaray karşısında görev yapamayacak.

    Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:38
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