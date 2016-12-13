Osmanlı Yunan'a karşı
Mor-sarılılar ilk kez katıldığı Avrupa’da grubundan lider çıkıp tarih yazdı. Trabzonsporlu Cardozo ve Marin’in oynadığı son 5 sezonun şampiyonu kırmızı-beyazlılar’la ilk maç deplasmanda.
UEFA Avrupa Ligi'nde destansı bir performansa imza atıp Villarreal ve S.Bükreş gibi güçlü takımların arasından sıyrılıp grubunu lider bitiren Osmanlıspor, seri başı olarak katıldığı kura çekiminde Yunanistan'dan Olympiakos'la eşleşti. Temsilcimiz ilk maçı deplasmanda oynayacak. Yunanistan Ligi'nde 2011'den beri zirveden inmeyen ve 43 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran Olympiakos'un, Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı 1998-99'da Şampiyonlar Ligi ve 1992-93'te Kupa Galipleri Kupası'ndaki çeyrek final. 11 haftası geride kalan ligde ezeli rakibi Panathinaikos'un 7 puan önünde 28 puanla lider olan Kırmızı-beyazlılar'da daha önce ülkemizde top koşturan Trabzonspor'lu orta saha Marko Marin ve Paraguaylı golcü Oscar Cardozo ile Sivasspor'un stoperi Manuel de Costa, ter döküyor. İnter'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış Cambiasso, Nijeryalı golcü Ideye, orta saha oyuncuları Arjantinli Dominguez ve Milivojevic, takımın önemli isimleri olarak dikkat çekiyor. Olympiakos maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynuyor. Öte yandan temsilcilerimiz, Yunan takımlarına karşı son 13 karşılaşmada 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik elde ettik.
İDEYE'YE DİKKAT - ANIL KÖROĞLU
Osmanlıspor'un rakibi Olympiakos maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynarken, Yunanistan Ligi'nde tam 43 kez mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, şimdiye dek 11 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde ise Panathinaikos'un önünde lider durumda. UEFA sıralamasında 25. sırada yer alan Olympiakos, Avrupa Ligi'nde Astana, Apoel ve Young Boys'un bulunduğu B grubunu topladığı 8 puanla Güney Kıbrıs ekibi Apoel'in ardından 2.sırada tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. Portekizli Paulo Bento'nun çalıştırdığı ve 4-2-3-1 dizilişiyle izlediğimiz Olympiakos'un, 82.2 milyon euro değerindeki kadrosunda en dikkat çeken isim ise bu yıl çıktğı 19 maçta 11 gol atan Nijeryalı İdeye.
OLYMPİAKOS'UN KÜNYESİ
Kuruluş: 1925
Kadro değeri: 82.2 milyon euro
Teknik direktör: Paulo Bento
Başarıları: Yunanistan şampiyonluğu (43), Yunanistan Kupası (27), Yunanistan Süper Kupası (4), Balkan Kupası (1)
İDEYE'YE DİKKAT - ANIL KÖROĞLU
Osmanlıspor'un rakibi Olympiakos maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynarken, Yunanistan Ligi'nde tam 43 kez mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, şimdiye dek 11 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde ise Panathinaikos'un önünde lider durumda. UEFA sıralamasında 25. sırada yer alan Olympiakos, Avrupa Ligi'nde Astana, Apoel ve Young Boys'un bulunduğu B grubunu topladığı 8 puanla Güney Kıbrıs ekibi Apoel'in ardından 2.sırada tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. Portekizli Paulo Bento'nun çalıştırdığı ve 4-2-3-1 dizilişiyle izlediğimiz Olympiakos'un, 82.2 milyon euro değerindeki kadrosunda en dikkat çeken isim ise bu yıl çıktğı 19 maçta 11 gol atan Nijeryalı İdeye.
OLYMPİAKOS'UN KÜNYESİ
Kuruluş: 1925
Kadro değeri: 82.2 milyon euro
Teknik direktör: Paulo Bento
Başarıları: Yunanistan şampiyonluğu (43), Yunanistan Kupası (27), Yunanistan Süper Kupası (4), Balkan Kupası (1)
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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