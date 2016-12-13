Logo değişti

Osmanlı logosunu değiştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2014'ten beri Osmanlıspor Futbol Kulübü adıyla ligde yer alan takımın logosunun değiştiği bildirildi. TFF'nin onayıyla bundan sonra yazılı ve görsel yayın organlarında, yeni logonun kullanılacağı belirtildi.