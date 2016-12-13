Logo değişti
Osmanlı logosunu değiştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2014'ten beri Osmanlıspor Futbol Kulübü adıyla ligde yer alan takımın logosunun değiştiği bildirildi. TFF'nin onayıyla bundan sonra yazılı ve görsel yayın organlarında, yeni logonun kullanılacağı belirtildi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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