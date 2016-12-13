 Hedef daha yukarılar’ – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Hedef daha yukarılar’

    Hedef daha yukarılar’
    Başkanı , iyi kura çektiklerini söyledi. Avrupa'da yüksek hedefleri olduğunu vurgulayan Dik, "Kim çıkarsa çıksın fark etmez. UEFA için koyduğumuz hedeflere doğru yürüyeceğiz. Zaten iddialı bir takımız. Yukarıları hedefliyoruz. Olympiakos'u da yenerek daha yukarılara çıkmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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