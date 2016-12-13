Hedef daha yukarılar’
Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik, iyi kura çektiklerini söyledi. Avrupa'da yüksek hedefleri olduğunu vurgulayan Dik, "Kim çıkarsa çıksın fark etmez. UEFA için koyduğumuz hedeflere doğru yürüyeceğiz. Zaten iddialı bir takımız. Yukarıları hedefliyoruz. Olympiakos'u da yenerek daha yukarılara çıkmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Hedef daha yukarılar’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.