 Osmanlıspor kuradan memnun – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Osmanlıspor kuradan memnun

    Osmanlıspor kuradan memnun

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşen Osmanlıspor'un kulüp başkanı Sadık Dik, iyi bir kura çektiklerini söyledi.

    Eşleşmeyle ilgili açıklama yapan Dik, "Beklediğimiz, iyi bir kura çektik. Zor bir kura değil ama kolay da değil." dedi.

    Osmanlıspor'un hedefleri olduğuna dikkati çeken Dik, "Kim çıkarsa çıksın fark etmez. Nasipse elemek istiyoruz. UEFA için koyduğumuz hedeflere doğru yürüyeceğiz." diye konuştu.

    Son 32 takım arasına kalarak iddialarını ortaya koyduklarını dile getiren Dik, şöyle konuştu:

    "Biz zaten iddialı bir takımız. Son 32 takım arasında kaldık. Daha yukarıları hedefliyoruz. Biz bir aile olduk. Futbolcusu, yöneticisi ve malzemecisine kadar büyük bir aile olduk. Herkesin bu başarıda katkısı var. Ailece buralara geldik. Olympiakos'u da yenerek daha yukarılara çıkmak istiyoruz."

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:37
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