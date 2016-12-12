Osmanlıspor kuradan memnun
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşen Osmanlıspor'un kulüp başkanı Sadık Dik, iyi bir kura çektiklerini söyledi.
Osmanlıspor'un hedefleri olduğuna dikkati çeken Dik, "Kim çıkarsa çıksın fark etmez. Nasipse elemek istiyoruz. UEFA için koyduğumuz hedeflere doğru yürüyeceğiz." diye konuştu.
Son 32 takım arasına kalarak iddialarını ortaya koyduklarını dile getiren Dik, şöyle konuştu:
"Biz zaten iddialı bir takımız. Son 32 takım arasında kaldık. Daha yukarıları hedefliyoruz. Biz bir aile olduk. Futbolcusu, yöneticisi ve malzemecisine kadar büyük bir aile olduk. Herkesin bu başarıda katkısı var. Ailece buralara geldik. Olympiakos'u da yenerek daha yukarılara çıkmak istiyoruz."
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:37
- Osmanlıspor kuradan memnun
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ HELAL OLSUN VALLAHA BAŞARILAR FİNALDE KARŞILAŞIRIZ İNŞALLAH
- F.Bahçe'nin rakibi Krasnodar'ı tanıyalım
Toplam 2
Yorum
futbolsever Nice e 5 gol atmislar, iyi takim bence. Ama hayirlisi Fener yener diye dusunuyorum
- Osmanlıspor kuradan memnun
Toplam 2
Yorum
Berkay Ne memnunluğu yav! Boru gibi rakip hem Yunanistan Liginde 1.turu geçmek hiç de kolay değil. İnşallah Osmanlımız,Fenerimiz,Beşiktaşımız tur atlar.Başarılar
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