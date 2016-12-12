Osmanlıspor Kulübünün logosu değişti
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Osmanlıspor Kulübü, logosunu değiştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2014 yılından itibaren ligde Osmanlıspor Futbol Kulübü adıyla sportif faaliyetlerini sürdüren takımın logosunun değiştiği bildirildi.
Açıklamada, yönetim kurulu kararı ve Türkiye Futbol Federasyonunun onayıyla bundan sonra yazılı ve görsel yayın organlarında, kulübün yeni logosunun kullanılacağı ifade edildi.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:07
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
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gsli helal kardeşim
- Galatasaraylı sporcunun kardeşi de şehit oldu
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ALLAH RAHMET EYLESIN COK GENC BIR KARDESIMIZ. YA DURSUN SAYGISIZI NE BICIM BASKANSIN, GS'DAN BIR BAS SAGLIGI YOKMU? FB UNIFORMALI BIR KARDESIMIZ SEHIT OLMUS FB CLUBU HEMEN BAS SAGLIGI DILEDI BU DURSUN DENILEN CEMIYET ADAMI HICDE DEGILMIS. NERDENDE GELDI , BOYLE BIRGUNDE SPORCUSUNA VAZIFESINI YAPMIYOR.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
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MRT ÇEKİLEBİLECEK EN İYİ KURALAR ÇIKTI BENCE 3 TAKIMDA RAHAT GEÇER BU TURU EĞER CİDDİYE ALIRSALAR OYNADIKLARI TAKIMLARI !!! BELÇİKA TAKIMLARI ZOR TAKIMLARLA EŞLEŞTİLER ÜLKE PUNI İÇİN BU ÇOK İYİ OLDU !!! TEK YÜREK TEK HEDEF HERŞEY TÜRKİYE İÇİN !!!! BAŞARILAR TÜRK TAKIMLARI !!!!!!!!!!!!!!
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