 Osmanlıspor Kulübünün logosu değişti – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kulübünün logosu değişti

    Osmanlıspor Kulübünün logosu değişti

    Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kulübü, logosunu değiştirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 2014 yılından itibaren ligde Futbol Kulübü adıyla sportif faaliyetlerini sürdüren takımın logosunun değiştiği bildirildi.

    Açıklamada, yönetim kurulu kararı ve Türkiye Futbol Federasyonunun onayıyla bundan sonra yazılı ve görsel yayın organlarında, kulübün yeni logosunun kullanılacağı ifade edildi.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:07
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