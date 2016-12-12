Osmanlıspor Kulübünün logosu değişti

Kulüpten yapılan açıklamada, 2014 yılından itibaren ligde Osmanlıspor Futbol Kulübü adıyla sportif faaliyetlerini sürdüren takımın logosunun değiştiği bildirildi.

Açıklamada, yönetim kurulu kararı ve Türkiye Futbol Federasyonunun onayıyla bundan sonra yazılı ve görsel yayın organlarında, kulübün yeni logosunun kullanılacağı ifade edildi.



