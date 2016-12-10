Ndiaye gerçeği
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:49
- "Adı gibi yancı bir hakem"
Toplam 4
Yorum
İçerde TS taraftarı olarak Adana tarafı haklıdır kullandığımız penaltı yanlıştır ama verilmeyen iki penaltımız var maçı TS kazanırdı ama biz her zaman adaletten yanayız.
- Riekerink'ten yeni hoca cevabı
Toplam 6
Yorum
sistemi bozan sniejder 4-4-2 oynadığımızda oldu demiş, sniejder sakatken oldu ve o maçlarda gs çok rahat oynadı. sniejder yetenekli ama mevkisinin hakkını vermiyor
- Aboubakar ağır ceza alacak
Toplam 13
Yorum
doktor007 abubakar ceza alsın bizde güzel bi forvet alsak olmaz mı bea ?
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