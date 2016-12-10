 Ndiaye gerçeği – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Ndiaye gerçeği

    Ndiaye gerçeği
    orta sahasının kilit isimlerinden uzun süredir transfer haberleriyle anılıyordu. Başkent ekibinin genel menajeri Ender Yurtgüven, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili resmi bir teklif almadıklarını belirtip, "Şu an önceliğimiz Ndiaye'yi satmak değil. Ondan ve takım arkadaşlarından daha fazla verim alıp, sportif başarılar yakalamak" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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