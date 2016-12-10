 Bir Osmanlı hikayesi – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Bir Osmanlı hikayesi

    Bir Osmanlı hikayesi

    Başkent ekibi, futbolu ve aldığı sonuçlarla 2. tur öncesi 'ne damga vurdu.

    ve öğrencileri, 'nde tarih yazdı. 2. ön eleme turundan başladıkları Avrupa'nın ikinci büyük kupasında son 32 takım arasına adını yazdıran , oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla öne çıkmayı başardı. Bu sürece kadar 12 maça çıkan mor-sarılılar, 8 galibiyet alırken, 2'şer yenilgi ve beraberlik elde etti. Elemelerle birlikte 23 kez rakip fileleri havalandıran Osmanlıspor'un en skorer ismi ise 4 gol sevinci yaşayan Aminu oldu. Kura çekimi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte seri başı olan Osmanlıspor, ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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