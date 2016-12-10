 Alex Song iddiası – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    iddiası

    Alex Song iddiası

    'nde ikinci tura kalan dünyaca ünlü yıldız için düğmeye bastı.

    Başkent temsilcisinin, Arsenal ve Barcelona gibi takımların formasını giyen 'a imza attıracağı iddia edildi. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun, Ankara'da önceki gün oynanan Zürih maçını tribünden takip ettiği ve ara transfer döneminde sözleşme yapılacağı ileri sürüldü.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alex Song iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.