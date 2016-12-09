Osmanlıspor'dan Ndiaye açıklaması
Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Badou Ndiaye için kendilerine ulaşan resmi bir transfer teklifinin bulunmadığını söyledi.
"Ne Crystal Palace ne de üç İstanbul takımından herhangi bir resmi teklif yok." diyen Yurtgüven, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an önceliğimiz Ndiaye'yi satmak değil. Ondan ve takım arkadaşlarından daha fazla verim alıp, kendi adımıza yukarıya çıkardığımız çıtayı daha da yükseklere götürmek istiyoruz. Dolayısıyla şu an önceliğimiz Ndiaye'nin transferi değil, sportif başarılarımız olacak."
Yurtgüven, devre arasında transfer yapıp yapmayacaklarına ise oyuncularının performanslarına göre teknik heyetle karar vereceklerini belirtti.
- 350 bin avro, 3 taksit
Osmanlıspor, Ndiaye'yi geçen sezon 350 bin avro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer etti.
Ndiaye, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 45 maçta 22 gole doğrudan katkı yaptı. 26 yaşındaki Senegalli futbolcu, ligde şu ana kadar 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:15
- Aatif’tan TL çağrısı
Toplam 2
Yorum
........ ATIF ZATEN BİZDEN BİRİ. TEBRİK EDİP SEVİYORUZ SENİ SEVGİLİ ATIF.
- Muharrem Usta'dan birlik çağrısı
Toplam 10
Yorum
bordom her konuda özellikle maddi ve sportif konularda olsun açıklamalarda olsun ve transferlerde çok dengeli olmalıyız o zaman başarı kaçınılmaz olur usta bu konuda yalnız kalıyor stad bittikten sonra mutlaka güçlü adımlar atılacaktır.
- Resmen Akhisarlı oldu
Toplam 8
Yorum
Alex De Souza Bende sol ayağım ama ömrümde böyle berbat bir sol ayak görmedim.
Osmanlıspor'dan Ndiaye açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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