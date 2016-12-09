Osmanlıspor'dan Ndiaye açıklaması

Yurtgüven, transfer haberleriyle ismi anılan Senegalli orta saha oyuncusu Ndiaye'nin durumuyla ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Ne Crystal Palace ne de üç İstanbul takımından herhangi bir resmi teklif yok." diyen Yurtgüven, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an önceliğimiz Ndiaye'yi satmak değil. Ondan ve takım arkadaşlarından daha fazla verim alıp, kendi adımıza yukarıya çıkardığımız çıtayı daha da yükseklere götürmek istiyoruz. Dolayısıyla şu an önceliğimiz Ndiaye'nin transferi değil, sportif başarılarımız olacak."

Yurtgüven, devre arasında transfer yapıp yapmayacaklarına ise oyuncularının performanslarına göre teknik heyetle karar vereceklerini belirtti.

- 350 bin avro, 3 taksit

Osmanlıspor, Ndiaye'yi geçen sezon 350 bin avro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer etti.

Ndiaye, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 45 maçta 22 gole doğrudan katkı yaptı. 26 yaşındaki Senegalli futbolcu, ligde şu ana kadar 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.