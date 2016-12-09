 Osmanlı fırtınası – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Osmanlı fırtınası

    Osmanlı fırtınası

    İlk kez katıldığı ’nde gruptan lider olarak yoluna devam eden , Delarge ve Erdal ile sonuca gitti.

    Avrupa'daki gururumuz Osmanlıspor, işini şansa bırakmadı ve son maçta Zürih'i 2-0 yenerek L Grubu'nu lider olarak tamamladı. Son 32 takım arasına kalması için beraberlik yeten temsilcimiz, ilk yarısı golsüz biten maçın son dakikalarında İsviçreli rakibine öldürücü darbeyi indirdi. Delarge'nin golüyle rahatlayan başkent ekibi, Erdal'ın sayısıyla galibiyetini ve zaferini perçinledi: 2-0. Grubu 10 puanla zirvede bitiren , böylece bu sezon 'nde evindeki 6'ncı maçta da yenilmedi.

    EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ
    Mağlubiyet almadan gruplara kalan Osmanlıspor, ve Steaua deplasmanlarında iki kez mağlup oldu. Başkent ekibi, evinde oynadığı maçlarda ise hiç yenilgi yüzü görmedi.

    TARİH YAZDILAR
    Osmanlıspor, ilk kez katlıdığı Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalarak, Türkiye'de şampiyonluk yaşamadan Avrupa kupasında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olmayı başardı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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