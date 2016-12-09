Osmanlı fırtınası
İlk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan lider olarak yoluna devam eden Osmanlıspor, Delarge ve Erdal ile sonuca gitti.
EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ
Mağlubiyet almadan gruplara kalan Osmanlıspor, Zürih ve Steaua deplasmanlarında iki kez mağlup oldu. Başkent ekibi, evinde oynadığı maçlarda ise hiç yenilgi yüzü görmedi.
TARİH YAZDILAR
Osmanlıspor, ilk kez katlıdığı Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalarak, Türkiye'de şampiyonluk yaşamadan Avrupa kupasında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olmayı başardı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:09
- Kanarya çok farklı!
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER AVRUPA DEDİNMİ AKLA İLK FENERBAHÇE GELİR HER YERDE EZİYORUZ RAKİPLERİ...? FENERBAHÇENİN ÜNÜ DÜNAYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTI...
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 39
Yorum
he he 2 sezon üst üste hangi takima hic penalti verilmedi...hakemlerin kimi korudugu belli...
- Destek kampanyası başlatıldı
Toplam 11
Yorum
BOLULU YARENNN ZAMANINDA SAIBELI MACTAN SONRA SUPER LIGE CIKTILAR BOLUSPOR CIKAMAMISTI YUKARDA ALLAH VARRRRRRR ALLAH HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDADIR UNUTMAYALIM
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