Mustafa Reşit Akçay: Çok mutluyum

Karşılaşma sonrasında basın toplantısına katıla Akçay, zor bir müsabaka olduğuna dikkati çekerek, "İlk yarı özellikle rakibin ikinci toplara bizden daha önce hamle yaparak alması, organize olmamızı zorlaştırdı. Savunma üzerinde baskı oluşturdu. İkinci yarı yüzde 80 oranında topu kaparak üstünlüğü elimize aldık. Rakibimiz ikinci yarıda risk aldı. Biz de 2-0'ı bularak maçın son bölümünde rahatladık." diye konuştu.

Maçın değerlendirmesini ardından sorulara cevap veren Akçay, başarısının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"İnsanların mayasında kendini sevmesi ve beğenmesi vardır. İnsan yaşlandıkça, bunu yansıtan nezaketen olumlu tavırlardan vazgeçmesi beklenir. İçimizden ağır bir şekilde sevinsek de elde ettiklerimizi yumuşak ve sevgi ile paylaşmak en doğrusu. Bu başarı bir lütuftur. Avrupa'da kariyer yüksek oldu. Çok mutluyum."

Grup maçları sonrasında daha güçlü takımlarla karşı karşıya geleceklerini anlatan Akçay, "İnşallah kendimize bir şeyler katacağımız takımlarla karşılaşmak en büyük beklentimiz. Bundan bir tecrübe edineceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, elde ettikleri başarının ardından soyunma odasına giremediğini belirterek, "Sulu gözlü bir adamım. Odadan kaçtım." şeklinde konuştu.

Devre arasında transfer yapabilmek için uğraşacaklarını anlatan Akçay, şunları söyledi:

"Transfer konusunda umarım iyi şeyler olur. Ligi bitmiş Kuzey Avrupa ve Brezilya var. Kiralama sistemi ile farklı oyuncular mevcut. Yönetim ile konuşuyoruz. Kulübün şartlarına ve vizyonuna uygun arayış içindeyiz. Kolay bir iş değil. Bu devrede karşınıza çıkan oyuncular sorunlu oyuncular. Transfer yapmak yerine size yararlı olacak aç ve arzulu oyuncular üzerinde durmak doğru olacak."

ZÜRİH CEPHESİ

Zürih Teknik Direktörü Ulrich Forte, Osmanlıspor karşısında sabırlarını erken kaybettiklerini ve mağlup olduklarını söyledi.

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Forte, ilk devre çok iyi oynadıklarını belirterek, "Bu devrede Osmanlıspor'a 1-2 şut pozisyonu verdik. Topa biz hakimdik. Sabrımızı erken kaybettik. Biraz daha sabırlı oynayıp topa hakim olmayı arzulardık." dedi.

Zemin şartlarının zorluğundan sitem eden Forte, "İki takım da zorlandı. Biz ilk yarıdaki şanslarımızı değerlendiremedik. İkinci devre bastırınca, defansta açıklar verdik. Topu kaybettik ve ani bir atakta ilk golü yedik. Ondan sonra hücuma yönelik oynamaya mecburduk. Osmanlıspor'a kontra atak için alan verdik. İkinci devrede kale önünde istediğimiz performansı gösteremedik ve ikinci golü yedik. En büyük sürprizi yapamadık. Yine de oynadığımız maçtan memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlıspor ile yöneltilen bir soru üzerine Forte, mor-sarılı ekibin iyi bir kura çekmesi durumunda yine tur atlayabileceğine inandığını sözlerine ekledi.