Osmanlıspor, Konyaspor maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren idman, ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda sürat ve koordinasyona yönelik oyunla devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavileri devam eden Engin Bekdemir, Aminu Umar, Tugay Kacar ve Ahmet Eyüp Türkaslan katılmadığı idmanda Koray Altınay ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Başkent ekibi, bugün hızlı trenle Konya'ya gidecek.