Osmanlıspor, Konyaspor maçına hazır
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Tedavileri devam eden Engin Bekdemir, Aminu Umar, Tugay Kacar ve Ahmet Eyüp Türkaslan katılmadığı idmanda Koray Altınay ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Başkent ekibi, bugün hızlı trenle Konya'ya gidecek.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:10
- Milan’a mı gidiyor?
Toplam 2
Yorum
Murat Milan Sneijderin kramponunu alır
- Linnes de var
Toplam 5
Yorum
Murat Sabriden de Cavanda dan daha iyi sağ bek te Linnes oynasın
- Buz gibi faul
Toplam 12
Yorum
karakartall hala faul değil diyen varsa pozisyonun tekrarını izlesin. mahmut'un cüneyt çakır'a tek kelime itiraz etmediğini görürsünüz bi düşünün golü atan oyuncu gol geçersiz sayıldığında neden itiraz etmiyor diye
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