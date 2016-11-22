 Osmanlı nihayet – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Osmanlı nihayet

    Osmanlı nihayet
    , 'de 7 maç sonra kazandı. Alanyaspor'u mağlup eden başkent ekibinde teknik patron Mustafa Reşit Akçay, "Üzerimizdeki şanssızlığı da kırdık" dedi.

    ÜZÜLÜRKEN KAYBETTİK'
    Ç.Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "3 puanı kaçırdık diye üzülürken 3 puanı verdik" dedi. Şanssız bir gol yediklerini belirten Karaman, "Oyuncu kalitesi önemli. Son dakikada mağlup olmak, oyuncularım ve şahsım adıma üzücü. Maçın hakkı beraberlikti" diye konuştu.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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