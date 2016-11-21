Osmanlıspor rotayı Avrupa'ya çevirdi

Başkent temsilcisinin, bir günlük aranın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yaptığı antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Tugay Kacar katılmazken, iyileşme sürecine giren Aminu Umar ve Koray Altınay ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Isınmaya yönelik koordinasyonla başlayan antrenmanda çabukluk çalışması yapan futbolcular, 6'ya 3 top kapma oyununun ardından yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla Romanya'ya hareket edecek.