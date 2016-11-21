 Osmanlıspor rotayı Avrupa'ya çevirdi – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Osmanlıspor rotayı Avrupa'ya çevirdi

    Osmanlıspor rotayı Avrupa'ya çevirdi

    'in 11. haftasında sahasında 'u yenen Osmanlıspor, 'nde deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Başkent temsilcisinin, bir günlük aranın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yaptığı antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Tugay Kacar katılmazken, iyileşme sürecine giren Aminu Umar ve Koray Altınay ise takımdan ayrı koşu yaptı.

    Isınmaya yönelik koordinasyonla başlayan antrenmanda çabukluk çalışması yapan futbolcular, 6'ya 3 top kapma oyununun ardından yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

    Osmanlıspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla Romanya'ya hareket edecek.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:59
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