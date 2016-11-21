Osmanlıspor rotayı Avrupa'ya çevirdi
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yenen Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Steaua Bükreş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Başkent temsilcisinin, bir günlük aranın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yaptığı antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Tugay Kacar katılmazken, iyileşme sürecine giren Aminu Umar ve Koray Altınay ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Isınmaya yönelik koordinasyonla başlayan antrenmanda çabukluk çalışması yapan futbolcular, 6'ya 3 top kapma oyununun ardından yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Osmanlıspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla Romanya'ya hareket edecek.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:59
- Ekici imzalıyor
Toplam 3
Yorum
Mümkünse İmzalamayın ona verilecek para ile daha iyisi bulunur
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 20
Yorum
CEMRE HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM İYİKİ BU MAÇI KAZANDIK ÇOK SEVİNDİM
- Penaltı itirazı!
Toplam 8
Yorum
metinn aykut beye sag eli icerde olan poziyon degil ama sol elini arkada tutugu poziyonda dirsegi acarak topun gecmesini engelliyor nerenden maci izledigin belli sabrinin pozisyonu biraz fb li oyuncunun sarji ile istem disi bi hareket sapla samani karsitirmiisn fb lilik bu olsa gerek degilmiii
Osmanlıspor rotayı Avrupa'ya çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.