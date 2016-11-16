Osmanlıspor'da Diabate sevinci

Osmanlıspor’da tedavi süreci tamamlanarak iyileşme sürecine giren Cheick Diabate bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonucu takımından ayrı kalan Osmanlıspor’un forvetlerinden Cheick Diabate, tedavi süreci tamamlanarak bugün takımdaki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç ayrı kulvarda yarışan Başkent ekibinde Diabate’nin takıma dönüş yapması yüzleri güldürdü.

Osmanlıspor, 19 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor'u oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana, mor-sarılı oyuncular core çalışmasıyla başladı. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra çabukluk ve sürat çalışmasına geçildi. Günün tek antrenmanı gruplar halinde yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu. Antrenmanda U21 takımından da 6 oyuncu yer aldı. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı.



Osmanlıspor, yarın basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.

