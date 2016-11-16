Osmanlıspor'da Diabate sevinci
Osmanlıspor’da tedavi süreci tamamlanarak iyileşme sürecine giren Cheick Diabate bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonucu takımından ayrı kalan Osmanlıspor’un forvetlerinden Cheick Diabate, tedavi süreci tamamlanarak bugün takımdaki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç ayrı kulvarda yarışan Başkent ekibinde Diabate’nin takıma dönüş yapması yüzleri güldürdü.
Osmanlıspor, yarın basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:32
- ''Kadıköy'e kazanmak için gidiyoruz''
Toplam 4
Yorum
mehmet Baskana neden bu kadar yükleniyoruz anlam veremiyorum. Kadiköyde kazanamiyoruz dogru, ama kupayi orda kaldirdik, ülkemizin her yerinde kazandik evet, avrupanin krali olduk, biz zaten onlardan büyük bir takimiz, ordada kazanirsak süpriz olur ne var bunda?
- "Herkes herkesi yenebiliyor”
Toplam 1
Yorum
:) herhes herkesi yenebiliyor da bir sen Feneri yenemiyorsun Gergin :)
- Avrupa'da haftanın karmasına Süper Lig'den 2 isim
Toplam 1
Yorum
isminiz besiktas Vodafone Arena’da kaybetmedi şu an için
Osmanlıspor'da Diabate sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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