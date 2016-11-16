Osmanlıspor, Alanyaspor'a hazırlanıyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı futbolcular, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. Antrenman, gruplar halinde taktiğe yönelik özel çalışmayla sona erdi. 21 yaş altı takımdan 6 oyuncu da antrenmanda yer aldı.
Sakatlığı geçen Diabate, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Koray Altınay ise idmana katılmadı.
Osmanlıspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:32
- "Galatasaray'dan daha iyi bir takımız"
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W. Fenerbahçe SK son 10 yıldır ya 1. ya 2. oluyor. Demek ki ben yanlış takıma gelmişim. GS geçen sene kaçıncıydı?
- Simon Kjaer'de son dakika
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W. oynarsa işimiz zor...
- ''Beni oraya al''
Toplam 2
Yorum
türk-1905 cabuk bunu kacırmayın harika bir transfer olur
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