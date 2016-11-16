Osmanlıspor, Alanyaspor'a hazırlanıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı futbolcular, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. Antrenman, gruplar halinde taktiğe yönelik özel çalışmayla sona erdi. 21 yaş altı takımdan 6 oyuncu da antrenmanda yer aldı.

Sakatlığı geçen Diabate, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Koray Altınay ise idmana katılmadı.

Osmanlıspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.