 Osmanlıspor, Alanyaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    , Alanyaspor'a hazırlanıyor

    Osmanlıspor, Alanyaspor'a hazırlanıyor

    , 'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı futbolcular, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. Antrenman, gruplar halinde taktiğe yönelik özel çalışmayla sona erdi. 21 yaş altı takımdan 6 oyuncu da antrenmanda yer aldı.

    Sakatlığı geçen Diabate, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Koray Altınay ise idmana katılmadı.

    , yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:32
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