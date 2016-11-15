 S. Moskova’nın N’Diaye aşkı... – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    S. Moskova’nın N’Diaye aşkı...

    S. Moskova’nın N’Diaye aşkı...
    'un yıldız oyuncusu Badou N'Diaye, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 26 yaşındaki Senegalli yıldız için Spartak Moskova'nın devrede olduğu ve oyuncuyu izlettirdiği ifade ediliyor. Rus ekibinin, Ocak ayında başkent temsilcisine resmi teklif sunacağı da gelen bilgiler arasında.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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