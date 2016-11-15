Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı futbolcular, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 7 ayrı istasyonda dönüşümlü olarak çabukluk ve sürat çalışan başkent ekibi, yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla günü tamamladı.



İyileşme sürecine giren Diabate, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Golcü oyuncu, idmanın diğer etabında ise kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Soğuk algınlığı bulunan Erdal Kılıçaslan'ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı.

Osmanlıspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.