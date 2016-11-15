 Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    , Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı futbolcular, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 7 ayrı istasyonda dönüşümlü olarak çabukluk ve sürat çalışan başkent ekibi, yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla günü tamamladı.

    İyileşme sürecine giren Diabate, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Golcü oyuncu, idmanın diğer etabında ise kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

    Soğuk algınlığı bulunan Erdal Kılıçaslan'ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı.

    , yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:54
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