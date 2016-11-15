Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı futbolcular, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 7 ayrı istasyonda dönüşümlü olarak çabukluk ve sürat çalışan başkent ekibi, yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maçla günü tamamladı.
İyileşme sürecine giren Diabate, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Golcü oyuncu, idmanın diğer etabında ise kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Soğuk algınlığı bulunan Erdal Kılıçaslan'ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı.
Osmanlıspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:54
- Süpersin çocuk
Toplam 22
Yorum
fbjovi Ozan takim icin onemli bi oyuncu.ancak sakatliktan yeni cikti ve derbide tam sure oynatirmi hoca ve sakatlik donusu ilk macda ne kadar verim olur bilinmez
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 88
Yorum
fbjovi Acaba nani nin fikri bizi ilgilendiriyomu.derbiyle ilgili yorumunu merak ediyomuyuz..bizde bir iz biraktimi kendisi
- ''Her yıl 2 transfer''
Toplam 10
Yorum
isminiz Oyuncu gondermeyide bu arada unutmayin.
Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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