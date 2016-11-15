‘Avrupa standardındayız’
Osmanlıspor'un sezon başında Trabzonspor'dan kiraladığı stoper Aykut Demir, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Demir, "Osmanlıspor, Avrupa ayarında" dedi.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Süpersin çocuk
Toplam 1
Yorum
mert Bu süper bir haber sagına alperi soluna atıfı birde josef de souza forvetede musa ilevolkan sen zaten müthis formda süper oldu bu
- Luis Nani: Ne derbisi!
Toplam 1
Yorum
gülay neolacak fenerin karektersiz oyuncusu
- Bruma’dan müjde
Toplam 1
Yorum
mehmet futbol sektöründe paralar çok fazla
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