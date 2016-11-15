 ‘Avrupa standardındayız’ – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ‘Avrupa standardındayız’

    ‘Avrupa standardındayız’
    'un sezon başında 'dan kiraladığı stoper Aykut Demir, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Demir, "Osmanlıspor, Avrupa ayarında" dedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
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