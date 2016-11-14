 Osmanlıspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 14 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Osmanlıspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    , 'in 11. haftasında, 19 Kasım Cumartesi günü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas organizasyonuyla devam etti. İdman, yarı sahada yerli ve yabancı futbolcuların birbirine rakip olduğu maçla son buldu. Karşılaşmayı, yerli oyuncuların yer aldığı takım kazandı.

    UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Villarreal ile Ankara'da oynanan maçta sakatlanan ve üç hafta sahalardan uzak kalan Raheem Lawal'ın, takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

    Senegal Milli Takımı'ndan dönen Ndiaye takımdan ayrı koşarken, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Koray Altınay ve soğuk algınlığı bulunan Erdal Kılıçaslan antrenmana katılmadı.

    , yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.