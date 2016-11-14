Osmanlıspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas organizasyonuyla devam etti. İdman, yarı sahada yerli ve yabancı futbolcuların birbirine rakip olduğu maçla son buldu. Karşılaşmayı, yerli oyuncuların yer aldığı takım kazandı.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Villarreal ile Ankara'da oynanan maçta sakatlanan ve üç hafta sahalardan uzak kalan Raheem Lawal'ın, takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

Senegal Milli Takımı'ndan dönen Ndiaye takımdan ayrı koşarken, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Koray Altınay ve soğuk algınlığı bulunan Erdal Kılıçaslan antrenmana katılmadı.

Osmanlıspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.