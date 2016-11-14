Osmanlıspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, 19 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas organizasyonuyla devam etti. İdman, yarı sahada yerli ve yabancı futbolcuların birbirine rakip olduğu maçla son buldu. Karşılaşmayı, yerli oyuncuların yer aldığı takım kazandı.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Villarreal ile Ankara'da oynanan maçta sakatlanan ve üç hafta sahalardan uzak kalan Raheem Lawal'ın, takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.
Senegal Milli Takımı'ndan dönen Ndiaye takımdan ayrı koşarken, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Koray Altınay ve soğuk algınlığı bulunan Erdal Kılıçaslan antrenmana katılmadı.
Osmanlıspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:43
- Derbiyle ilgili ilginç bahisler
Toplam 19
Yorum
vesselam volkan demirel yumurtlamazsa maç fenerin..
- ManU da devrede
Toplam 10
Yorum
karakartal g.saray önce borçlarını temizlesin,uefa kriterlerini tamamlasın, ondan sonra transfer yapsın,zaten ikinci bir avrupa cezası gelecek
- Gözler dünya derbisine çevrildi
Toplam 13
Yorum
rvp10 volkan demirel yumurtlamazsa maç bizim.
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