 Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 12 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. İdmana sakatlıkları süren Engin Bekdemir ve Koray Altınay ile birlikte ülkelerinin milli takımlarında bulunan Badou Ndiaye ve Dzon Delarge katılmadı.

    Soğuk algınlığı geçiren Numan Çürüksu, Aminu Umar ve Diabete ise tedbir amaçlı salonda çalıştı.

    İdman ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Sonrasında oyuncular koordinasyona yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana 21 yaş altı takımından oyuncular da katıldı.

    Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı çalışmayla sürdürecek.

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.