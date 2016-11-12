Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. İdmana sakatlıkları süren Engin Bekdemir ve Koray Altınay ile birlikte ülkelerinin milli takımlarında bulunan Badou Ndiaye ve Dzon Delarge katılmadı.

Soğuk algınlığı geçiren Numan Çürüksu, Aminu Umar ve Diabete ise tedbir amaçlı salonda çalıştı.

İdman ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Sonrasında oyuncular koordinasyona yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana 21 yaş altı takımından oyuncular da katıldı.

Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı çalışmayla sürdürecek.