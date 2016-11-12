Osmanlıspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Soğuk algınlığı geçiren Numan Çürüksu, Aminu Umar ve Diabete ise tedbir amaçlı salonda çalıştı.
İdman ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Sonrasında oyuncular koordinasyona yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana 21 yaş altı takımından oyuncular da katıldı.
Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:24
- Burak kafa karıştırdı!
Toplam 6
Yorum
rebell Amannnnn... bu futbol katili vatandas kesinlikle gelmesin
- İngilizlerden Mikel iddiası
Toplam 5
Yorum
İsimsiz İhtiyaç duyulmayan tek bölge. Duyanda sanar orda Xavi-İniesta ikilisi var :)) Mikel geldi de ihtiyaç duyup duyulmaması kaldı
- Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı
Toplam 3
Yorum
VDTSZGN Şişmanoğlu kötü topçu değil lakin Beşiktaşın hedeflerine taşıyacak çapta değil tek şansızlığı forwet olması kanatlarda oynayabilirse kalabilir yada gelecek vaad eden atılım yapacak bir oyuncu ile takas edilebilir...Mesela Edin VİSCA ile...
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