Adanaspor'da Beşiktaş mesaisi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum varyasyonları üzerine çalışan turuncu-beyazlı ekip bu bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman orta ve şut çalışmasıyla ile tamamlandı.
Antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Ousmane Viera katılmadı.
Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak
Turuncu-beyazlılar, milli maç nedeniyle lige verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:26
- Burak kafa karıştırdı!
Toplam 6
Yorum
rebell Amannnnn... bu futbol katili vatandas kesinlikle gelmesin
- İngilizlerden Mikel iddiası
Toplam 5
Yorum
İsimsiz İhtiyaç duyulmayan tek bölge. Duyanda sanar orda Xavi-İniesta ikilisi var :)) Mikel geldi de ihtiyaç duyup duyulmaması kaldı
- Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı
Toplam 3
Yorum
VDTSZGN Şişmanoğlu kötü topçu değil lakin Beşiktaşın hedeflerine taşıyacak çapta değil tek şansızlığı forwet olması kanatlarda oynayabilirse kalabilir yada gelecek vaad eden atılım yapacak bir oyuncu ile takas edilebilir...Mesela Edin VİSCA ile...
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