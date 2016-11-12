 Adanaspor'da Beşiktaş mesaisi – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Adanaspor'da Beşiktaş mesaisi

    Adanaspor'da Beşiktaş mesaisi

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde sabah gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

    Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde hücum varyasyonları üzerine çalışan turuncu-beyazlı ekip bu bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman orta ve şut çalışmasıyla ile tamamlandı.

    Antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Ousmane Viera katılmadı.

    Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak
    Turuncu-beyazlılar, milli maç nedeniyle lige verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.

    5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:26
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