 Osmanlıspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

    Osmanlıspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

    Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde dayanıklılık koşusu yaptığı bildirildi. İdmanın, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Ndiaye ve Delarge ile tedavileri devam eden Koray Altınay ve Engin Bekdemir'in katılmadığı belirtildi. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Lawal, Vrsajevic ve Diabete'nin ise daha sonra takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı aktarıldı.

    , maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:07
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