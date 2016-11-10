Osmanlıspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde dayanıklılık koşusu yaptığı bildirildi. İdmanın, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Ndiaye ve Delarge ile tedavileri devam eden Koray Altınay ve Engin Bekdemir'in katılmadığı belirtildi. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Lawal, Vrsajevic ve Diabete'nin ise daha sonra takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı aktarıldı.

Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.