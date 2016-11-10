Osmanlıspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde dayanıklılık koşusu yaptığı bildirildi. İdmanın, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Ndiaye ve Delarge ile tedavileri devam eden Koray Altınay ve Engin Bekdemir'in katılmadığı belirtildi. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Lawal, Vrsajevic ve Diabete'nin ise daha sonra takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştığı aktarıldı.
Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:07
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
KrAlex Sağda Alper Sol kanatta Volken Şen ile çıkılmalıdır. Forvette oynatılırsa RVP arkasında Atıf olarak kadro devam etmelidir.
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