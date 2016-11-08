Başarıyı Süper Lig'e yansıtamadı

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları için sezona 20 Haziran'da başlayan başkent ekibi, ligde 4. haftadan bu yana galibiyet yüzü görmedi. Ligin 4. haftasında sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden mor-sarılılar, 50 gündür ligde galibiyete hasret kaldı.

Avrupa'daki ön eleme maçlarında sırasıyla Moldova, Estonya ve Danimarka temsilcilerini kupanın dışına atan Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Grubunda İspanya'nın Villarreal, İsviçre'nin Zürih ve Romanya'nın Steaua Bükreş takımları ile eşleşen Osmanlıspor, 4. maçlar sonunda 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grup karşılaşmalarında 2 galibiyet ile birer yenilgi ve beraberlik elde eden başkent temsilcisi gruptan çıkma yolunda da önemli bir şansa sahip bulunuyor.

Osmanlıspor, L Grubu'ndaki ilk müsabakada sahasında Steaua Bükreş'i 2-0, 4. haftada da deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti. Mor-sarılı ekip, Zürih'e deplasmanda 2-1 kaybederken, sahasında Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

Başkent temsilcisi grupta kalan son 2 maçında alacağı puan veya puanlarla bir üst tura çıkma yolunda büyük umutlar taşıyor. Osmanlıspor grubunda kalan maçlarda deplasmanda Steaua Bükreş ile 24 Kasım'da, sahasında da İsviçre'nin Zürih takımıyla 8 Aralık'ta mücadele edecek.

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Osmanlıspor-Steaua Bükreş: 2-0

Zürih-Osmanlıspor: 2-1

Osmanlıspor-Villarreal: 2-2

Villarreal-Osmanlıspor: 1-2

Ligde sessiz

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 10 maçta, 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Osmanlıspor, 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamalarında, lig müsabakalarının, Avrupa maçlarından daha önemli olduğunu belirtmesine karşın Osmanlısporlu futbolcular bir türlü Spor Toto Süper Lig'de istikrarı yakalayamadı.

Ligde 4. haftadaki galibiyetin ardından 3 puanı hanesine yazdıramayan başkent ekibi, son 6 haftada, 2 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Kayserispor ile karşılaşan mor-sarılılar, sadece 4 puan toplayabildi.

Mor-sarılı ekibin son 6 haftada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

5. hafta: Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: 2-2

6. hafta: Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1

7. hafta: Bursaspor-Osmanlıspor: 0-0

8. hafta: Osmanlıspor-Kasımpaşa: 1-2

9. hafta: Gaziantepspor-Osmanlıspor: 3-1

10. hafta: Osmanlıspor-Kayserispor: 1-1

Yurtgüven: "Ligde ve Avrupa'da hak ettiğimiz yerde olacağız

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, takımın performansına yönelik yaptığı değerlendirmede, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de fiziksel ve mental sarsıntı yaşadıklarını bunu da normal karşıladıklarını ifade etti.

Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor maçıyla bu sezon 20. resmi maçlarına çıktıklarını hatırlattı.

Villarreal maçıyla beraber kötü performansı durdurduklarına inandığını belirten Yurtgüven, şunları kaydetti:

"Kayserispor maçında 3 puan alamasak da futbolcularımızın gösterdiği performans bizi mutlu etti. Bu istek ve arzuda olduğumuz sürece galibiyetlerin gelmesi kaçınılmazdır. Ligde ve Avrupa'da hak ettiğimiz yerde olacağız."