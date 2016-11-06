 Osmanlıspor ligde galibiyete hasret – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    ligde galibiyete hasret

    Osmanlıspor ligde galibiyete hasret

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan , ligde 49 gündür galibiyet alamadı.

    Başkent ekibi, ligde 18 Eylül'de sahasında Adanaspor'u 4. hafta maçında 1-0 yendikten sonra 6 hafta boyunca 3 puan elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçlarını lige yansıtamayan mor-sarılıların, 12 puanı bulunuyor.

    , Adanaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Kayserispor ile yaptığı müsabakalarda galibiyet alamadı. Başkent temsilcisi bu maçlarda 4 beraberlik elde edip, 2 yenilgi yaşadı.

    Mor-sarılı ekibin son 6 haftada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

    5. hafta: Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: 2-2

    6. hafta: Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1

    7. hafta: Bursaspor-Osmanlıspor: 0-0

    8. hafta: Osmanlıspor-Kasımpaşa: 1-2

    9. hafta: Gaziantepspor-Osmanlıspor: 3-1

    10. hafta: Osmanlıspor-Kayserispor: 1-1

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:30
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