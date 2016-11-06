Osmanlıspor ligde galibiyete hasret

Başkent ekibi, ligde 18 Eylül'de sahasında Adanaspor'u 4. hafta maçında 1-0 yendikten sonra 6 hafta boyunca 3 puan elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçlarını lige yansıtamayan mor-sarılıların, 12 puanı bulunuyor.

Osmanlıspor, Adanaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Kayserispor ile yaptığı müsabakalarda galibiyet alamadı. Başkent temsilcisi bu maçlarda 4 beraberlik elde edip, 2 yenilgi yaşadı.

Mor-sarılı ekibin son 6 haftada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

5. hafta: Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: 2-2

6. hafta: Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1

7. hafta: Bursaspor-Osmanlıspor: 0-0

8. hafta: Osmanlıspor-Kasımpaşa: 1-2

9. hafta: Gaziantepspor-Osmanlıspor: 3-1

10. hafta: Osmanlıspor-Kayserispor: 1-1