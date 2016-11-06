Osmanlıspor ligde galibiyete hasret
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Osmanlıspor, ligde 49 gündür galibiyet alamadı.
Başkent ekibi, ligde 18 Eylül'de sahasında Adanaspor'u 4. hafta maçında 1-0 yendikten sonra 6 hafta boyunca 3 puan elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçlarını lige yansıtamayan mor-sarılıların, 12 puanı bulunuyor.
Osmanlıspor, Adanaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Kayserispor ile yaptığı müsabakalarda galibiyet alamadı. Başkent temsilcisi bu maçlarda 4 beraberlik elde edip, 2 yenilgi yaşadı.
Mor-sarılı ekibin son 6 haftada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
5. hafta: Medipol Başakşehir-Osmanlıspor: 2-2
6. hafta: Osmanlıspor-Fenerbahçe: 1-1
7. hafta: Bursaspor-Osmanlıspor: 0-0
8. hafta: Osmanlıspor-Kasımpaşa: 1-2
9. hafta: Gaziantepspor-Osmanlıspor: 3-1
10. hafta: Osmanlıspor-Kayserispor: 1-1
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:30
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
Osmanlıspor ligde galibiyete hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.