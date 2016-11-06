Musa ve Vrsajevic bugün cezalı
Villarreal deplasmından lider dönen Osmanlıspor, Kayseri deplasmanı hazırlıklarını tamamladı. Tedavileri süren Engin Bekdemir ve Sinan Kurt idmana çıkmazken, Koray, Lawal ve Diabete koşu yaptı. Başkent ekibinde sarı kart cezalısı olan Musa ve Avdija Vrsajevic bugün yoklar.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Musa ve Vrsajevic bugün cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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