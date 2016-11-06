 Musa ve Vrsajevic bugün cezalı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Musa ve Vrsajevic bugün cezalı

    Musa ve Vrsajevic bugün cezalı
    deplasmından lider dönen , Kayseri deplasmanı hazırlıklarını tamamladı. Tedavileri süren Engin Bekdemir ve Sinan Kurt idmana çıkmazken, Koray, Lawal ve Diabete koşu yaptı. Başkent ekibinde sarı kart cezalısı olan Musa ve Avdija Vrsajevic bugün yoklar.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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