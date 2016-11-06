Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üçüncü bölgede hızlı oyunculara sahip bir takımla karşılaştıklarına dikkati çekti.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını vurgulayan Akçay, "Gol pozisyonlarını cömertçe harcadık. Villarreal maçı sonrası kötü futbol, yorgun, bitkin bir anlayıştan uzak olmaları nedeniyle oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Bir anlık dikkatsizlik sonucu duran toptan gol yediklerini anlatan Akçay, "Yine de maçı berabere bitirmiş olmamız iyi. Çünkü Süper Lig'de bir puan altın değerinde, üç puan kaşıkçı elması gibi. Bunu her zaman söylüyorum, puan puandır." diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay, Osmanlıspor taraftarlarına da ayrı bir parantez açarak, "Bu akşam seyircimiz, bu ülkede kötü tezahürata karşı iyi davranış gösterebilecek bir kitlenin de olduğunu gösterdi. Bundan dolayı taraftarlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'yla beraber üç kulvarda mücadele edeceklerinin hatırlatılması üzerine Akçay, şöyle devam etti:

"Kadro derinliğimiz fazla yok. Türkiye Kupası'nda altyapıdaki bazı değerli oyuncuları kullanma şansımız var. Rotasyon çok önemli bir şekilde önümüzde duruyor. Üç kulvarı da getirmeye çalışacağız. Transfer dönemi geldiğinde yönetimle konuşacağız. Bir veya iki oyucu arkadaşımızı aramıza katabilirsek, daha da iyi olacak. Sakatlarımız geri dönüyor. Bu da bizi kadro tercihi konusunda zenginleştirecek."

Akçay, ligde 6 haftadır kazanamamalarıyla ilgili soruya ise "Girdiğimiz çok pozisyon var. Bunları değerlendiremiyoruz. Fiziksel çalışmaların dışında ruhsal ve kişiye özgü durumlar da söz konusu. Kişi o şartlarda uygun bir tekniği çözümleyerek kullanmış olacak. Doğru teknik gol getirecek. Biz orada bir şey yapamayız. Bu tamamen oyuncunun o anda karşılaştığı pozisyonda aldığı inisiyatifle alakalı. Biz daha çok pozisyona girip girememekle, koşup koşamamakla ilgileniyoruz. Yine de psikolojik telkinlerde bulunuyoruz, düzelecek." yanıtını verdi.