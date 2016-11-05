Osmanlıspor, Kayserispor'a hazır

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, orta ve şut çalışmaları yaptığı belirtildi.

İdmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Sinan Kurt'un katılmadığı, Koray Altınay, Lawal ve Diabate'nin ise takımdan ayrı koştuğu kaydedildi.

Osmanlıspor'da kart cezalısı Musa Çağıran ve Avdija Vrsajevic, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.