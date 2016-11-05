 Osmanlıspor, Kayserispor'a hazır – Fotomaç – 05 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , 'a hazır

    Osmanlıspor, Kayserispor'a hazır

    , Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, orta ve şut çalışmaları yaptığı belirtildi.

    İdmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Sinan Kurt'un katılmadığı, Koray Altınay, Lawal ve Diabate'nin ise takımdan ayrı koştuğu kaydedildi.

    'da kart cezalısı Musa Çağıran ve Avdija Vrsajevic, karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor, Kayserispor'a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.