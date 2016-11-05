Osmanlıspor, Kayserispor'a hazır
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, orta ve şut çalışmaları yaptığı belirtildi.
İdmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Sinan Kurt'un katılmadığı, Koray Altınay, Lawal ve Diabate'nin ise takımdan ayrı koştuğu kaydedildi.
Osmanlıspor'da kart cezalısı Musa Çağıran ve Avdija Vrsajevic, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Osmanlıspor, Kayserispor'a hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.