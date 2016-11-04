Osmanlı yeni rekora koşuyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Raul Rusescu ve Pierre Webo'nun attığı gollerle Villarreal'i 2-1 yenen Osmanlıspor, Avrupa'da oynadığı 10 maçın tamamında gol attı.
Avrupa kupalarında 10 maçın hepsinde gol atan ve tek yenilgisi bulunan Osmanlıspor'un aldığı sonuçlar şöyle:
Villarreal:1 Osmanlıspor: 2
Osmanlıspor 2 Villarreal: 2
Zürih: 2 Osmanlıspor: 1
Osmanlıspor: 2 Steaua Bükreş: 0
Osmanlıspor: 2 Midtjylland: 0
Midtjylland: 0 Osmanlıspor: 1
Nomme Kalju: 0 Osmanlıspor: 2
Osmanlıspor: 1 Nomme Kalju: 0
Osmanlıspor: 5 Zimbru: 0
Zimbru:2 Osmanlıspor: 2
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:02
- Şeytan taşla'dick'
Toplam 7
Yorum
GFB KUPA GELIYOR KUPAAAA. UEFA KUPASI BU SENE BIZIM.
- "4-5 gol atabilirdik"
Toplam 2
Yorum
Ali Galatasaraylı arkadaş, bende seni tebrik ederim, futbolun güzellikleri bunlar, Avrupa da tüm takımlarımıza başarılar
- Şeytan taşla'dick'
Toplam 7
Yorum
turkey2121 bir gsli olarak fbnin avrupadaki başarısından gurur duydum umarım fenerbahçeyi osmanlisporla beraber finalde görürüz...
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