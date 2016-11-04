Osmanlı yeni rekora koşuyor

Kulüp tarihinde ilk defa Avrupa'da mücadele eden Başkent temsilcisi Osmanlıspor, Avrupa kupalarından 10 maç oynarken yeni bir rekora koşuyor. Bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine gol atmayı başaran Osmanlıspor, rakip filelere 20 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Avrupa kupalarında 10 maçın hepsinde gol atan ve tek yenilgisi bulunan Osmanlıspor'un aldığı sonuçlar şöyle:



Villarreal:1 Osmanlıspor: 2



Osmanlıspor 2 Villarreal: 2



Zürih: 2 Osmanlıspor: 1



Osmanlıspor: 2 Steaua Bükreş: 0



Osmanlıspor: 2 Midtjylland: 0



Midtjylland: 0 Osmanlıspor: 1



Nomme Kalju: 0 Osmanlıspor: 2



Osmanlıspor: 1 Nomme Kalju: 0



Osmanlıspor: 5 Zimbru: 0



Zimbru:2 Osmanlıspor: 2