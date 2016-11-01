 Osmanlıspor kafilesi İspanya'ya gitti – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Osmanlıspor kafilesi İspanya'ya gitti

    Osmanlıspor kafilesi İspanya'ya gitti

    UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. hafta maçında 3 Kasım Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşılaşacak Osmanlıspor, Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Mor-sarılı ekip, çabukluğa dayalı istasyon çalışması sonrası Villarreal maçına yönelik taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

    Koray Altınay ve Lawal'ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Karcemarskas, Sinan Kurt ve Diabate katılmadı.

    Başkent ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla maçın oynanacağı Villarreal kentine hareket etti. Litvanyalı kaleci Karcemarskas da kafilede yer aldı.

    Osmanlıspor, maç öncesi son çalışmasını yarın İspanya'da yapacak.

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:59
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