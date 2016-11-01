Osmanlıspor kafilesi İspanya'ya gitti
UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. hafta maçında 3 Kasım Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşılaşacak Osmanlıspor, Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı.
Koray Altınay ve Lawal'ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Karcemarskas, Sinan Kurt ve Diabate katılmadı.
Başkent ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla maçın oynanacağı Villarreal kentine hareket etti. Litvanyalı kaleci Karcemarskas da kafilede yer aldı.
Osmanlıspor, maç öncesi son çalışmasını yarın İspanya'da yapacak.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:59
- ''Bazı hakemler art niyetli''
Toplam 52
Yorum
garagartal besıktas fener macında emenıkenın kırmızı kart gormemesı turk hakemlerının durumunu gosterır.ayrıca besıktas hep ezılmeye calısıldı yıllardır
- Hakem değişti: Maçı Milorad Mazic yönetecek!
Toplam 5
Yorum
vlkn80 UEFA-MAFİASI yine İş başında, maçı izlemeye gerek kalmadı Teşekkürler...
- Mou'dan F.Bahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
adolfnazif ingiliz oyunu almanlari sevmezler sirplarda bizi sevmez
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