 Lechner yönetecek – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Lechner yönetecek

    Lechner yönetecek
    UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Osmanlıspor'un deplasmanda Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ise Konyaspor'un Braga ile oynayacağı maçta Rumen hakem Alexandru Tudor düdük çalacak.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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