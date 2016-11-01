UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Osmanlıspor'un deplasmanda Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ise Konyaspor'un Braga ile oynayacağı maçta Rumen hakem Alexandru Tudor düdük çalacak.