Yurtgüven: Gruptaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz

Karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapan Yurtgüven, puan veya puanlar almak için İspanya'ya gideceklerini vurgulayarak, "Villarreal karşısında iyi bir sonuç alarak gruptaki iddiamızı sürdürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ankara'da oynadığımız ilk maçtaki gibi oynarsak, iyi bir sonuçla ülkemize dönebiliriz" diyen Yurtgüven, "Eğer buradaki maç 11'e, 11 devam etseydi, sahadan sansasyonel bir sonuçla ayrılacaktık. Villarreal karşısında iyi bir sonuç alarak gruptaki iddiamızı sürdürmek amacındayız. Bunun için sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.