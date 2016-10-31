Yurtgüven: Gruptaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz
Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Villarreal ile perşembe günü yapacakları maçta iyi bir sonuç alarak gruptaki iddialarını devam ettirmek istediklerini söyledi.
Karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapan Yurtgüven, puan veya puanlar almak için İspanya'ya gideceklerini vurgulayarak, "Villarreal karşısında iyi bir sonuç alarak gruptaki iddiamızı sürdürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Ankara'da oynadığımız ilk maçtaki gibi oynarsak, iyi bir sonuçla ülkemize dönebiliriz" diyen Yurtgüven, "Eğer buradaki maç 11'e, 11 devam etseydi, sahadan sansasyonel bir sonuçla ayrılacaktık. Villarreal karşısında iyi bir sonuç alarak gruptaki iddiamızı sürdürmek amacındayız. Bunun için sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:16
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 4
Yorum
cengiz baş Fb klasiği dün tarafsız maç yönettiği için yerdiği yerden yere vurduğu Fırat Aydunusu kendi lehine kasıtlı bilerek fenere maç vermek amacı ile taraflı maç yönetince övüyorlar.
- Lionel Carole satılamaz!
Toplam 9
Yorum
1905 Sniejderin beş milyon euro aldığı yerde Carole on milyon euro almalı. 600bin gibi komik maaşı enaz bir milyon yapıp sözleşme uzatılsın
- 'F.Bahçe 12 kişi oynadı'
Toplam 88
Yorum
feyko türk futbolun ilerlememesinin tek sebebi türk hakemleridir
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