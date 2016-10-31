 Yurtgüven: Gruptaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Yurtgüven: Gruptaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz

    Yurtgüven: Gruptaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz

    Kulübü Genel Menajeri , UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi ile perşembe günü yapacakları maçta iyi bir sonuç alarak gruptaki iddialarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

    Karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapan Yurtgüven, puan veya puanlar almak için İspanya'ya gideceklerini vurgulayarak, " karşısında iyi bir sonuç alarak gruptaki iddiamızı sürdürmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Ankara'da oynadığımız ilk maçtaki gibi oynarsak, iyi bir sonuçla ülkemize dönebiliriz" diyen Yurtgüven, "Eğer buradaki maç 11'e, 11 devam etseydi, sahadan sansasyonel bir sonuçla ayrılacaktık. Villarreal karşısında iyi bir sonuç alarak gruptaki iddiamızı sürdürmek amacındayız. Bunun için sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:16
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