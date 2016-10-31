Osmanlıspor'a Avusturyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda Osmanlıspor’un deplasmanda Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

El Madrigal Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmada Harald Lechner'in yardımcılıklarını Maximilian Kolbitsch ve Andreas Heidenreich yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.