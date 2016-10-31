Osmanlıspor'a Avusturyalı hakem
UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda Osmanlıspor’un deplasmanda Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:59
- ‘Hesap ver bize Gomez’
Toplam 12
Yorum
sanane Kendi etti, kendi buldu. Bunun sonu Almeida gibi olur!!! Surda 2-3 sene daha futbol hayati vardi, adam gibi Besiktas ta efsane olarak bitirdi, sonra Besiktasta her türlü futbolda bir görev verilirdi. Bu kafayla, 1-2 sene icinde biter, futbolda da baska türlü ayak tutturamaz...
- Gönül ortayı unuttu
Toplam 38
Yorum
Şampiyontakımıntaraftarı Fenerliler fazla konuşmasın o mevkiye paristen aldığınız adam yedek otururken gökhanın yedeği şener oynuyor :) kalitesi belli ismaili aldınız sol açık oynattınız ahahaha devam edin fenerliler :D
- Amele gibi çalıştım
Toplam 20
Yorum
bjk Son 20 yılın pozisyonlarını yaz, sonra git biraz utan öyle gel :)
Osmanlıspor'a Avusturyalı hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.