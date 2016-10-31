Osmanlıspor, Villarreal maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Ligi L Grubu rövanş karşılaşmasında deplasmanda İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı, dar alanda gruplar halinde yapılan pas çalışmasıyla da idmanı tamamladığı belirtildi.
Başkent temsilcisinde, antrenmana tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Koray Altınay, Sinan Kurt, Diabate ve Karcemarskas'ın katılmadığı, iyileşme sürecine giren Lawal'ın ise takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.
Bu arada antrenman sonrasında takımın tercümanlarından Hasan Ayvat'ın doğum gününü kutladığı, 32 yaşına basan Hasan'ın doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takımın kaptanlarından Musa Çağıran'ın elinden pasta yediği kaydedildi.
Osmanlıspor, yarın sabah yapacağı antrenmandan sonra öğle saatlerinde özel uçakla İspanya'ya hareket edecek.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:56
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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