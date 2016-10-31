 Osmanlıspor, Villarreal maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Osmanlıspor, Villarreal maçı hazırlıklarına başladı

    L Grubu rövanş karşılaşmasında deplasmanda İspanya ekibi ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı, dar alanda gruplar halinde yapılan pas çalışmasıyla da idmanı tamamladığı belirtildi.

    Başkent temsilcisinde, antrenmana tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Koray Altınay, Sinan Kurt, Diabate ve Karcemarskas'ın katılmadığı, iyileşme sürecine giren Lawal'ın ise takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.

    Bu arada antrenman sonrasında takımın tercümanlarından Hasan Ayvat'ın doğum gününü kutladığı, 32 yaşına basan Hasan'ın doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takımın kaptanlarından Musa Çağıran'ın elinden pasta yediği kaydedildi.

    , yarın sabah yapacağı antrenmandan sonra öğle saatlerinde özel uçakla İspanya'ya hareket edecek.

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:56
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