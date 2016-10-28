Osmanlıspor, Gaziantepspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantepspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde yarın Gaziantepspor'a konuk olacak Osmanlıspor, Gaziantepspor Celal Doğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan haftanın son antrenmanı 5'e 2 pas organizasyonuyla devam etti. Mor-sarılılar saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.



Badou'ya sürpriz kutlama

Öte yandan Osmanlıspor'un Senegalli oyuncusu Papa Alioune Ndiaye (Badou) 26 yaşına girdi. Başarılı oyuncu, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının şakalaşmaları arasında Musa Çağıran'ın elinden pastasından tattı. Tecrübeli oyuncu daha sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve personelin kutlamalarını kabul etti.