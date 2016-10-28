Osmanlıspor, Gaziantepspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantepspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Badou'ya sürpriz kutlama
Öte yandan Osmanlıspor'un Senegalli oyuncusu Papa Alioune Ndiaye (Badou) 26 yaşına girdi. Başarılı oyuncu, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının şakalaşmaları arasında Musa Çağıran'ın elinden pastasından tattı. Tecrübeli oyuncu daha sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve personelin kutlamalarını kabul etti.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:44
- Yanal'dan kazanma alışkanlığı vurgusu
Toplam 1
Yorum
bjk1903 Ersun Hoca İyidir.Biraz Sabretmeli Trabzonsporlular.Akyazı Arena Yapıldıktan Sonra Bambaşka Bir Trabzon Olucaktır Eminim.Başarılar TS :)
- Tam bulmuşken kaybedemem
Toplam 11
Yorum
Tekin Bora Bu da Nasıl futbolcu ya çocuk gibi hemen herşeye tavır yapıyor huzuru bozuyor kendini dünya yıldızı mı sanıyor profesyonel ol biraz
- Sow affını istedi
Toplam 3
Yorum
Tekin Bora Musa Sow dan bir cacık olmaz çabalıyor ama kapasitesi bu kadar Souza gibi sıradan bir futbolcu bize lens gibi futbolcular lazım
Osmanlıspor, Gaziantepspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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