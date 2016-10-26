 Osmanlıspor'da Gaziantepspor hazırlıkları – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Osmanlıspor'da hazırlıkları

    Osmanlıspor'da Gaziantepspor hazırlıkları

    Osmanlıspor, Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 saat süren ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Koray Altınay, Raheem Lawal ve kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın katılmadığı belirtildi.

    Antrenmana vücut ağırlığıyla yapılan çalışmayla başlayan futbolcuların daha sonra koordinasyon çalışmasına geçtiği kaydedildi. İdmanın, çift kale maç ve yüksek tempolu koşuyla sona erdiği ifade edildi.

    Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:53
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