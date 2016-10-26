Osmanlıspor'da Gaziantepspor hazırlıkları
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana vücut ağırlığıyla yapılan çalışmayla başlayan futbolcuların daha sonra koordinasyon çalışmasına geçtiği kaydedildi. İdmanın, çift kale maç ve yüksek tempolu koşuyla sona erdiği ifade edildi.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:53
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Toplam 7
Yorum
ecolion maç temposu düşük. topla alışverişi , dikine oynaması iyi ama yetmez. çok koşması gerekiyor
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Toplam 3
Yorum
austin sağ bek lazım yine:) podolski filan orası idare eder zaten eren çok ii orada 1.adam o..ayrıca genç adamları tarayın artık..
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Toplam 1
Yorum
eagle373737 ya arkadaş nerde hakem hatası var , tosicin müdehalesi faulle alakası yok başka ne pozisyonu var, en başta kaçtane pozisyon harcadınız , hakeme kızacağınıza oyuncularınıza kızın
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