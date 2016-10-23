Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa karşısında disiplinden uzak bir görüntü sergilediklerini söyledi.

Rakibin kontratak oyununa karşı koyamadıklarını dile getiren Akçay, "Sahadaki organizasyonumuz çok kötüydü. Tabii zor bir müsabaka gibi gözükmese de Avrupa maçlarından sonraki lig müsabakaları genelde ilginç sonuçlara gebe olur. Biz de bu geleneği bozmadık." diye konuştu.

Akçay, bugün Villarreal maçındaki performanslarına yaklaşamadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim ve oyuncularımız için akıl verici, düşündürücü, geliştirici bir sonuç olur inşallah. Yine de kendi evinde kaybetmek acı verici. Ben de bu acıyı hissediyorum. Bu takımın, Villarreal maçındaki takıma çok yaklaşamadığını görüyorsunuz. Bu durum takımın oyunu ne kadar önemsediğiyle de alakalı. Biraz da yorgunluk vardı. İkisi beraber olunca bu sonuçla tanışmış olduk. Bu akşam heybemize bu düştü."

Tecrübeli teknik adam, penaltı pozisyonuyla ilgili soruya ise "Ele çarpma var. Hakem bir karar vermiş. Mesleğe başladığımdan beri hakemlerle ilgili hiçbir olumsuz cümle kullanmadım. Zaten emekliliğe doğru gidiş olan bu yolda hakemlere eleştiri yapmak istemiyorum. Onların futbolumuz için değerli olduğunu, onlarsız futbolumuzu geliştiremeyeceğimizi bir kez daha söyleyeyim. Art niyetli olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin en önemli ofansif kadrosu sahip takıma karşı iyi bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Dış sahadaki ilk üç puanımızı aldık. Bizim için büyük mutluluk." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği için bir haftada üçüncü maçına çıktığına işaret eden Özdeş, karşılaşmayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rakibimiz, Villarreal maçındaki 8 oyuncuyla bugün sahada yer aldı. İlk yarıda golü bulma niyetleri vardı. Bizim de stratejimiz top rakipteyken etkili oynamak, bunu uzun dakikalara yaymaktı. İyi savunma yapıp, kontratakla sonuç almaktı. Bunu başardığımız için mutluyum. Öne geçtikten sonra yediğimiz gole kadar pozisyon vermedik. Bu tutumumuzu sergileyerek, kazanmaya devam etmek istiyoruz."