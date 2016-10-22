 Raheem Lawal üç hafta yok – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Raheem Lawal üç hafta yok

    Raheem Lawal üç hafta yok
    Avrupa Ligi L grubu 3. maçında Osmanlıspor, ile 2-2 berabere kalırken, önemli bir fire verdi. 39'da sakatlanarak oyundan çıkan Raheem Lawal'ın arka adalesinde yırtık oluştuğu ve 3 hafta oynayamayacağı bildirildi. Gözyaşlarını tutamayan Lawal'ı ise yöneticiler teselli etti.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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