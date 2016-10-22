Osmanlıspor Kasımpaşa maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Koray Altınay ve Lawal'ın katılmadığı, kaleci Karcemarskas'ın ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.
İstasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcuların, koordinasyona yönelik elle çift kale maç yaptığı, çalışmayı 5'e 2 pas organizasyonuyla tamamladığı ifade edildi.
Bu arada Osmanlısporlu futbolcu Aykut Demir'in 28. yaş gününü, takım arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde kendisi için hazırlanan pastayı keserek kutladığı kaydedildi.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:53
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
Osmanlıspor Kasımpaşa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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