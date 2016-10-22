Osmanlıspor Kasımpaşa maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Koray Altınay ve Lawal'ın katılmadığı, kaleci Karcemarskas'ın ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

İstasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcuların, koordinasyona yönelik elle çift kale maç yaptığı, çalışmayı 5'e 2 pas organizasyonuyla tamamladığı ifade edildi.

Bu arada Osmanlısporlu futbolcu Aykut Demir'in 28. yaş gününü, takım arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde kendisi için hazırlanan pastayı keserek kutladığı kaydedildi.