 Avrupa Ligi'nde haftanın 11’ine seçildi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Avrupa Ligi'nde haftanın 11’ine seçildi

    Avrupa Ligi'nde haftanın 11’ine seçildi
    Osmanlıspor'un, Avrupa Ligi'nde evinde 'i ağırladığı karşılaşmada 73 saniyede 2 gol atan Raul Rusescu, UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'ine seçildi. Rusescu, "Eğer takımım maçı kazansaydı çok daha mutlu olurdum. Yine de hayatımın en özel gecelerinden birini yaşadım" dedi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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