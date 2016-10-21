 ''Villarreal'i elimizden kaçırdık'' – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    '''i elimizden kaçırdık''

    ''Villarreal'i elimizden kaçırdık''

    Avrupa Ligi L Grubu'nda ile sahasında 2-2 berabere kalan ve puanını 4'e çıkaran Osmanlıspor'da yönetim kaçan galibiyete üzülüyor.

    Osmanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Karayel, karşımızda İspanya futbolunun ekollerinde olmasına rağmen galibiyeti kaçırdık diyerek şu açıklamaları yaptı: '' Dün gece bizim adımıza çok önemli bir geceydi. Karşımızda İspanya liginin namağlup güçlü bir ekibi vardı. Ama, biz çocuklara 'yenilseniz de yenseniz de çıkın bugüne kadar sahada ne yaptıysanız aynısını yapın dedik' onlar da sahada gerekeni yaptılar. Hepsine helal olsun diyorum ve alınlarından öpüyorum'' dedi.

    Biz gruba direkt gelmedik diyen Karayel, şöyle devam etti: ''Tırnağımızla kopara kopara geldik ve Villareal maçı bizim bazı şeyleri doğru yaptığımızın ispatıdır. Gruptan çıkma şansımızı çok yüksek görüyorum. Çünkü oynanan her 90 dakika sonrası, soyunma odasında yüzlerine baktığımda, içlerinde başarıya olan açlıklarını görüyorum. Villareal için bu maç gerçekten yeni büyük bir tecrübe daha oldu. Maç sonrası soyunma odalarındaki konuşmalar güçlü ve saygı duyulması gereken bir takım olduğumuz yönündeydi. Bu bizim yönetim, teknik kadro, futbolcular ve tüm çalışanlar adına ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Bizim inancımız tam. Artık Osmanlıspor Avrupa'da da konuşulan takım oldu. Biz yolumuza güvenli ve sağlam adımlarla devam edeceğiz. Tek üzüntüm, Villarrel'i elimizden kaçırdık. 2-0'dan 2-2 olması bizleri çok üzdü.''
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:20
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