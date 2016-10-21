''Villarreal'i elimizden kaçırdık''
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Villarreal ile sahasında 2-2 berabere kalan ve puanını 4'e çıkaran Osmanlıspor'da yönetim kaçan galibiyete üzülüyor.
Biz gruba direkt gelmedik diyen Karayel, şöyle devam etti: ''Tırnağımızla kopara kopara geldik ve Villareal maçı bizim bazı şeyleri doğru yaptığımızın ispatıdır. Gruptan çıkma şansımızı çok yüksek görüyorum. Çünkü oynanan her 90 dakika sonrası, soyunma odasında yüzlerine baktığımda, içlerinde başarıya olan açlıklarını görüyorum. Villareal için bu maç gerçekten yeni büyük bir tecrübe daha oldu. Maç sonrası soyunma odalarındaki konuşmalar güçlü ve saygı duyulması gereken bir takım olduğumuz yönündeydi. Bu bizim yönetim, teknik kadro, futbolcular ve tüm çalışanlar adına ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Bizim inancımız tam. Artık Osmanlıspor Avrupa'da da konuşulan takım oldu. Biz yolumuza güvenli ve sağlam adımlarla devam edeceğiz. Tek üzüntüm, Villarrel'i elimizden kaçırdık. 2-0'dan 2-2 olması bizleri çok üzdü.''
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:20
- Yıllık gider 168 milyon euro
Toplam 6
Yorum
Yıllık gidere talibim GS'nin 1 yıllık gideri bende olacak, valla giderim buralardan :)
- “Bursaspor’a dönmeyi çok isterim”
Toplam 1
Yorum
isminiz Aferin Bambu düşüncelerin güzel belli ki sen de güzel insansın
- Kör Şeytan
Toplam 18
Yorum
Fenerliii volkan demirel, sener, h.ali ve romanin oldugu bir 11 de fener hic bir takimi yenemez. aslaaaaaa. ligde de yenemez. denesinler. bikac mac daha. belki aziz utanir gider.
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