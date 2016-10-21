Osmanlıspor sonunu getiremedi
Avrupa Ligi L Grubu’nda Villarreal’i konuk eden Osmanlıspor, ilk yarıyı Rusescu’nun golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci devrede 1 puana razı oldu.
Osmanlıspor, 2-0 öne geçtiği ve 35 dakika 10 kişi oynadığı maçta Villarreal'le 2-2 berabere kaldı. Maça fırtına gibi başlayan Osmanlıspor 23. dakikada Rusescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Villarreal, bu golün santrasını yaparken topu kapan Rumen yıldız, sadece 1 dakika sonra uzaklardan harika bir golle farkı ikiye çıkardı. Ancak 2. yarıda işler Osmanlıspor'un istediği gibi gitmedi. 53. dakikada ceza sahası içinde Pato'yu düşüren Mehmet Güven kırmızı kart görürken, Villarreal de penaltı kazandı. Kaleci Hakan Arıkan penaltıda gole izin vermese de, pozisyonun devamında kullanılan köşe vuruşunda Alfred N'Diaye farkı bire indirdi: 2-1. 74'de bu kez sahneye Pato çıktı ve Villarreal'e eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda Osmanlıspor galibiyet için yüklense de beklenen gol gelmedi ve maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla 5 puna yükselen Villarreal grup liderliğini sürdürürken 4 puana yükselen Osmanlıspor da 2. sıradaki yerini korudu.
AKÇAY: BİREYSEL HATALAR OLDU
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ilk yarısını mükemmel oynayıp 2-0 öne geçtikleri maçtan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Akçay, "İkinci yarıda çok geri çekildik. Ardından bireysel hatalar geldi. 10 kişi kalmamız planlarımızı bozdu" diye konuştu.
ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Osmanlıspor'un hocası M. Reşit Akçay, son grup maçındaki kadroda göre 3 değişikliğe gitti. Akçay, Hakan, Umar ve Maher ilk 11'de maça başladı. Regattin yedek kulübesinde oturdu.
BAKAMBU YEDEK KALDI
Villarreal'in Busaspor'dan transfer ettiği Cedric Bakambu, Osmanlıspor maçında yedek kulübesinde maça başladı. İlk 11'de yer bulamayan Bakumba, 2014-15 sezonunda Bursaspor'da forma giymişti.
AKÇAY: BİREYSEL HATALAR OLDU
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ilk yarısını mükemmel oynayıp 2-0 öne geçtikleri maçtan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Akçay, "İkinci yarıda çok geri çekildik. Ardından bireysel hatalar geldi. 10 kişi kalmamız planlarımızı bozdu" diye konuştu.
ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Osmanlıspor'un hocası M. Reşit Akçay, son grup maçındaki kadroda göre 3 değişikliğe gitti. Akçay, Hakan, Umar ve Maher ilk 11'de maça başladı. Regattin yedek kulübesinde oturdu.
BAKAMBU YEDEK KALDI
Villarreal'in Busaspor'dan transfer ettiği Cedric Bakambu, Osmanlıspor maçında yedek kulübesinde maça başladı. İlk 11'de yer bulamayan Bakumba, 2014-15 sezonunda Bursaspor'da forma giymişti.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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