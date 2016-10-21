Osmanlıspor ara vermedi

Başkent ekibi, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda dün oynadığı Villarreal maçının ardından ara vermeden lig karşılaşmasının hazırlıklarına Batıkent Tesisleri'ndeki idmanla başladı.

Villarreal karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Dar alanda pas çalışmasına yapan oyuncular daha sonra 7'ye 7 çift kale maç oynadı. Antrenman, kanatlardan yapılan orta ve gol çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları süren Engin Bekdemir ve Lawal idmana katılmazken, kaleci Zydrunas Karcemarskas ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Osmanlıspor yarın yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.