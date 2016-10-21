O oyuncu UEFA'nın en iyi 11'inde

Osmanlıspor'un Rumen golcüsü Raul Rusescu, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.

UEFA'nın internet sitesindeki habere göre Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi 11'ine, Osmanlıspor'un sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının gollerine imza atan Rusescu da seçildi.

Üçüncü hafta karşılaşmaları sonrasında en iyi 11'de yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Samir Handanovic (Inter)

Savunma: Terence Kongolo (Feyenoord), Dante (Nice), Jakub Brabec (Genk)

Orta saha: Yevhen Konoplyanka (Schalke 04), Giuliano (Zenit), Paul Pogba (Manchester United), Marlos Bonfim (Shakhtar Donetsk)

Forvet: Nikola Kalinic (Fiorentina), Guillaume Hoarau (Young Boys), Raul Rusescu (Osmanlıspor)