 O oyuncu UEFA'nın en iyi 11'inde – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    O oyuncu 'nın en iyi 11'inde

    O oyuncu UEFA'nın en iyi 11'inde

    Osmanlıspor'un Rumen futbolcusu Raul Rusescu, Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi 11'ine seçildi.

    Osmanlıspor'un Rumen golcüsü Raul Rusescu, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.

    UEFA'nın internet sitesindeki habere göre Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi 11'ine, Osmanlıspor'un sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının gollerine imza atan Rusescu da seçildi.

    Üçüncü hafta karşılaşmaları sonrasında en iyi 11'de yer alan futbolcular şöyle:

    Kaleci: Samir Handanovic ()

    Savunma: Terence Kongolo (Feyenoord), Dante (), Jakub Brabec (Genk)

    Orta saha: Yevhen Konoplyanka ( 04), Giuliano (Zenit), Paul Pogba (Manchester United), Marlos Bonfim (Shakhtar Donetsk)

    Forvet: Nikola Kalinic (), Guillaume Hoarau (Young Boys), Raul Rusescu (Osmanlıspor)

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:04
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