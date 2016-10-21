O oyuncu UEFA'nın en iyi 11'inde
Osmanlıspor'un Rumen futbolcusu Raul Rusescu, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi 11'ine seçildi.
Osmanlıspor'un Rumen golcüsü Raul Rusescu, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.
UEFA'nın internet sitesindeki habere göre Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en iyi 11'ine, Osmanlıspor'un sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının gollerine imza atan Rusescu da seçildi.
Üçüncü hafta karşılaşmaları sonrasında en iyi 11'de yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Samir Handanovic (Inter)
Savunma: Terence Kongolo (Feyenoord), Dante (Nice), Jakub Brabec (Genk)
Orta saha: Yevhen Konoplyanka (Schalke 04), Giuliano (Zenit), Paul Pogba (Manchester United), Marlos Bonfim (Shakhtar Donetsk)
Forvet: Nikola Kalinic (Fiorentina), Guillaume Hoarau (Young Boys), Raul Rusescu (Osmanlıspor)
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:04
- Ulusoy’dan destek
Toplam 3
Yorum
........ SENİ İLERDE GS YIN BAŞINDA GÖRMEK İSTİYORUZ SN ULUSOY.
- Penaltıya boğulduk
Toplam 25
Yorum
İbrahim Erkan Üç maçda türk takımları aleyhine 5 penaltı verildi bunların 3 ü penaltı değil bu normal mi sizce?Sadece Konyaspor maçında aleyhimize penaltı verilmedi o maçın hakemi de azeriydi zaten :-) :-)
- Yıllık gider 168 milyon euro
Toplam 4
Yorum
FATİH BU BORÇLARA FAİZ DE BİNDİMİ TMMDIR DAHA AVRUPA YÜZÜ GÖRÜLMEZ
O oyuncu UEFA'nın en iyi 11'inde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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