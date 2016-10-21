 Kulüp doktoru açıkladı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kulüp doktoru açıkladı

    Kulüp doktoru açıkladı

    Osmanlıspor'un Nijeryalı oyuncusu Raheem Lawal'ın, sakatlığı nedeniyle 3 hafta takımındaki yerini alamayacağı bildirildi.

    Kulüp doktoru Savaş Kudaş, yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusunun arka adalesinde yırtık bulunduğunu ve bugün çekilecek MR sonrasında durumunun netleşeceğini söyledi.

    MR'ın çekilmesinin ardından durumun daha da netleşeceğini belirten Kudaş, "Lawal'ın arka adalesinde yırtık var. MR çekilecek. Tahmin ediyorum 3 hafta süreyle forma giyemez. Milli maçlar arasından sonra sahalara dönebilir diye tahmin ediyorum." diye konuştu.

    Avrupa Ligi L Grubu'nun 3. hafta maçında dün Osmanlı Stadı'nda oynanan maçının 39. dakikasında sakatlanan Lawal, gözyaşları içinde sahayı terk ederek, yerini Mehmet Güven'e bırakmıştı.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kulüp doktoru açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.