Kulüp doktoru açıkladı
Osmanlıspor'un Nijeryalı oyuncusu Raheem Lawal'ın, sakatlığı nedeniyle 3 hafta takımındaki yerini alamayacağı bildirildi.
MR'ın çekilmesinin ardından durumun daha da netleşeceğini belirten Kudaş, "Lawal'ın arka adalesinde yırtık var. MR çekilecek. Tahmin ediyorum 3 hafta süreyle forma giyemez. Milli maçlar arasından sonra sahalara dönebilir diye tahmin ediyorum." diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nun 3. hafta maçında dün Osmanlı Stadı'nda oynanan Villarreal maçının 39. dakikasında sakatlanan Lawal, gözyaşları içinde sahayı terk ederek, yerini Mehmet Güven'e bırakmıştı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:08
- Van Persie'nin kızdıran görüntüsü
Toplam 23
Yorum
vinyadur adamın resmen ve fiilen jübile maçını yaptınız sezon başında ....hyaırlı olsun sezon sonuna kadar kimse rvp yi göremez artık
- Yönetim istifa
Toplam 15
Yorum
erol Aziz spor başkanı istifa et.Senden artık Fenerbahçe ye fayda gelmez kardeşini de al git,
- G.Saray’ı yeneceğiz
Toplam 2
Yorum
Yüksel. Bizi kandırıyosunuz..her maçta yeneceğiz diyosunuz.yapmayın...kiminle..eğer mehmet ekicinin yerine abdulkadir,okayın yerine akakpo oynarsa puan alırız yada ezilmeyiz..yoksa yenmemiz bırak futbolu tüm spor kurallarına aykırı..hayırlı cumalar
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