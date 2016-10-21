Kulüp doktoru açıkladı

Kulüp doktoru Savaş Kudaş, yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusunun arka adalesinde yırtık bulunduğunu ve bugün çekilecek MR sonrasında durumunun netleşeceğini söyledi.

MR'ın çekilmesinin ardından durumun daha da netleşeceğini belirten Kudaş, "Lawal'ın arka adalesinde yırtık var. MR çekilecek. Tahmin ediyorum 3 hafta süreyle forma giyemez. Milli maçlar arasından sonra sahalara dönebilir diye tahmin ediyorum." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nun 3. hafta maçında dün Osmanlı Stadı'nda oynanan Villarreal maçının 39. dakikasında sakatlanan Lawal, gözyaşları içinde sahayı terk ederek, yerini Mehmet Güven'e bırakmıştı.