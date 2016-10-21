 "Bruma yıldız adayı" – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    "Bruma yıldız adayı"

    "Bruma yıldız adayı"

    Osmanlıspor’un Portekizli oyuncusu , Villareal karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirterek 1 puandan fazlasını hak ettiklerini söyledi. Pinto, G.Saray'da forma giyen vatandaşı Bruma ilgili de yorum yaptı.

    İlk olarak Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'nde dün karşılaştığı maçıyla ilgili konuşan , "Villarreal karşılaşmasında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ta ki kırmızı karta kadar oyundan düşmedik. Kırmızı kart olmasa galip gelebilirdik. Genel itibariyle maçı hak ettik. Kırmızı kart oyunumuzu etkiledi. Villarreal maçıyla birlikte bundan sonraki maçlarımızı daha az güvenli oynayacağımızı gördük. Gruptaki diğer maçlar için umutluyum. Arkadaşımız Lawal'ın yaşadığı sakatlığa benzer sakatlığı ben de yaşadım. Sakatlığıyla ilgili somut bir gelişme yok. maçını kazanarak 3 puanı Lawal'a hediye edeceğiz" dedi.

    "Bruma yıldız adayı"

    Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Portekizli oyuncu, 'ın yıldız oyuncusu Armindo Bruma'yla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bruma'nın şansa ve zamana ihtiyacı var. Gelişime açık bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu. Mevcut potansiyeliyle yıldız adayı. O da benim gibi Sporting Lizbon altyapısından yetişti, oradaki eğitimini ben de biliyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:22
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