Osmanlı skoru koruyamadı

Temsilcimiz 23. ve 24. dakikada Rusescu'nun ayağından gelen goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarı rüzgar terse döndü. Osmanlı Mehmet Güven atılınca 10 kişi kaldı. Villarreal bir penaltıdan yararlanamadı. 55'te Alfred N'Diaye'nin golü ile İspanyol temsilcisi farkı 1'e indirdi. 74'te Pato Villarreali beraberliğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Osmanlı bu sonuçla puanını 4'e yükseltti ve 3. sırada kaldı. Villarreal ise puanını 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer mücadelesinde ise Steaua Bükreş ile Zürih 1-1 berabere kaldı. Zürih puanını 4'e çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. Steaua Bükreş ise 2 puanla son sırada kaldı.

Grubun 4. maçları 3 Kasım'da saat 23.05'te oynanacak. Osmanlıspor, Villarreal'e konuk olurken, Zürih'te evinde Steaua Bükreş'i ağırlayacak.

RUSESCU'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

23.dakikada Lawal kendi yarı alanından sağ kanata uzun bir pas gönderdi. Topla buluşan Avdija Vrsajevic, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını arka direkte boş pozisyonda bulunan Raul Rusescu'ya verdi. Rusescu, gelişine düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi ve temsilcimizi 1-0 öne geçirdi.

YİNE RUSESCU

Maçın 24. dakikasında orta sahada rakibine yaptığı baskı sonrası topu kapan Ndiaye, bekletmeden yerden pasını Raul Rusescu'ya verdi. Sol çaprazda kaleye yaklaşık 30 metre mesafede bulunan Rusescu topla buluşur buluşmaz şutunu çekti ve top yerden sekerek kaleci Andres Fernandez'in solundan ağlarla buluştu. Rusescu 2 dakikada 2 gol bularak takımı 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

VİLLARREAL PENALTI KAZANDI - MEHMET GÜVEN ATILDI!

53'te Rafael Borre'nin indirdiği hava topuna penaltı noktasına yakın bir bölgede hareketlenen Alexandre Pato, Mehmet Güven'in arkadan yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Liran Liani, Villarreal lehine penaltı kararı verdi. Penaltı pozisyonuna sebebiyet veren Mehmet Güven, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

HAKAN PENALTIYI KURTARDI!

Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Soriano geçti. Bruno Soriano'nun çektiği penaltı vuruşunu kalecimiz Hakan Arıkan kornere çelmeyi başardı.

PENALTI SONRASI KORNERDEN GOLÜ YEDİK!

Maçın 55. dakikasında penaltı pozisyonu sonrası sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Samu Castillejo geçti. Castillejo'nun ortası ile ön direkte hareketlenen Alfred N'diaye, bomboş şekilde sol ayağıyla şutunu çıkardı ve top kalecimiz Hakan Arıkan'ın solundan ağlarla buluştu.

PATO SKORU EŞİTLEDİ

74.dakikada Samu Castillejo'nun pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Antonio Rukavina, son çizgiye indikten sonra yerden pasını ön direkte bomboş pozisyonda bulunan Alexandre Pato'ya verdi. Pato'nun gelişine çektiği şutta top ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.